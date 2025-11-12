3

Егор Дёмин: «Все приходит с наработкой. Надо привыкнуть к этому уровню»

Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора, 5 передач при 1 потере, 1 перехват и 1 блок-шот за 28 минут на площадке против «Торонто». Защитник «Бруклина» реализовал 5 из 11 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.

«Все приходит с наработкой. Это основная часть моего перехода на этот уровень, привыкание к новому в пик-н-ролле, к атлетизму, другим схемам в обороне.

К прессингу на мяче. Соперники часто давят на меня, потому что знают, что я иногда теряю мяч. Но мне становится все привычнее и комфортнее.

Могу позволить себе быть более агрессивным, контактным. В таком ключе каждое мое владение приносит пользу команде. Стараюсь постоянно держать это в уме», – поделился Демин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
