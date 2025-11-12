  • Спортс
  Кармело Энтони об увольнении Нико Харрисона: «Думаю, это заставит генменеджеров лиги внимательнее относиться к своим действиям»
Кармело Энтони об увольнении Нико Харрисона: «Думаю, это заставит генменеджеров лиги внимательнее относиться к своим действиям»

Кармело Энтони прокомментировал отставку в «Мэверикс».

Генменеджер Нико Харрисон потерял работу после обмена Луки Дончича и неудачного старта чемпионата.

«Клуб дал ответ своим болельщикам. Владельцы разошлись с менеджентом. Посмотрели на результаты и пришли к этому решению.

Вряд ли Нико Харрисон сильно расстроен. Он сбросил груз этой ответственности, избавился от давления. Теперь будет с семьей. Большой стресс каждый раз на работе слышать, как тебя требуют уволить.

Команде нужно приходить в себя и дождаться выздоровления ключевых игроков.

Думаю, вся эта ситуация заставит генменеджеров лиги внимательнее относиться к своим действиям, потому что они так же важны, как и то, что происходит на площадке», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoКармело Энтони
logoДаллас
logoНБА
Нико Харрисон
