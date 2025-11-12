Новичок Эйс Бэйли набрал рекордные для себя 20 очков, «Юта» провела самый результативный матч этого сезона (152:128)
Эйс Бэйли установил рекорд карьеры.
5-й номер драфта-2025 Эйс Бэйли провел свой самый результативный матч в НБА. На его счету 20 очков и 4 подбора в игре против «Индианы». Бэйли реализовал 7 из 13 бросков с игры и 4 из 8 из-за дуги.
«Юта» установила рекорд сезона по результативности, победив «Пэйсерс» со счетом 152:128.
Лидером по набору очков стал форвард Лаури Маркканен, в его активе 35 (13 из 19 с игры, 5 из 7 трехочковых, 4 из 5 штрафных).
8 игроков «Джаз» закончили встречу с двузначным количеством очков.
