21-летний форвард «Филадельфии» Джастин Эдвардс набрал 22 очка, забросив 5 из 6 трехочковых, в победной игре с «Бостоном»

Джастин Эдвардс помог «Сиксерс» одолеть «Селтикс».

21-летний форвард Джастин Эдвардс проводит 2-й сезон в НБА в «Филадельфии».

В игре с «Бостоном» он вышел на 27 минут со скамейки и набрал 22 очка, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват, реализовав 8 из 9 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги.

Эдвардс забросил 3 трехочковых за 1,3 минуты в заключительной четверти при «-8», выведя свою команду вперед перед клатчем.

«Сиксерс» победили с преимуществом в 1 владение – 102:100.