Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач за 28 минут в игре с «Торонто»
Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в 3-й раз вышел в стартовом составе команды.
На его счету 16 очков, 4 подбора, 5 передач при 1 потере, 1 перехват и 1 блок-шот за 28 минут на площадке. Дёмин реализовал 5 из 11 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.
Матч стал пока что самым результативным в карьере игрока в НБА.
«Нетс» уступили «Торонто» со счетом 109:119.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
