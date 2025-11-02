  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»
0

Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»

Главный тренер «Пари НН» подвел итоги встречи с казанским УНИКСом.

«Большое спасибо болельщикам, что приходят на наши игры, в такой сложный период для нашей команды, это придает сил. Во второй половине где-то опять не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Конечно, такие игры не выигрываются. Будем решать эту проблему с тренерским штабом», – сказал Козин после матча.

«Пари НН» проиграл УНИКСу со счетом 61:84, продлив серию поражений до шести матчей. Следующую игру команда проведет 5 ноября дома против ЦСКА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари НН»
ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoУНИКС
Сергей Козин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
сегодня, 14:55
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
31 октября, 11:59Фото
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
28 октября, 19:20
Главные новости
Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса
4 минуты назад
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»
20 минут назад
«Все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете». Игроки НБА рассказали о последствиях введения «второго жесткого потолка»
сегодня, 15:34
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
сегодня, 14:55
Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)
сегодня, 14:40
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
сегодня, 13:44
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
сегодня, 13:21
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 12:36
Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»
сегодня, 12:33
Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» играет с «Парижем»
1 минуту назадLive
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» играет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
3 минуты назадLive
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» принимает «Мурсию» и другие матчи
41 минуту назадLive
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Ираклис», «Миконос» в напряженной концовке обыграл «Марусси»
45 минут назад
Эди Тавареш установил рекорд Лиги ACB по блок-шотам
56 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» принимает «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 15:07Live
Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»
сегодня, 14:50
Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»
сегодня, 14:16
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» играет со «Спартой энд К» и другие матчи
сегодня, 14:09Live
Би Джей Джонсон может вернуться в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 14:02