Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»
Главный тренер «Пари НН» подвел итоги встречи с казанским УНИКСом.
«Большое спасибо болельщикам, что приходят на наши игры, в такой сложный период для нашей команды, это придает сил. Во второй половине где-то опять не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Конечно, такие игры не выигрываются. Будем решать эту проблему с тренерским штабом», – сказал Козин после матча.
«Пари НН» проиграл УНИКСу со счетом 61:84, продлив серию поражений до шести матчей. Следующую игру команда проведет 5 ноября дома против ЦСКА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари НН»
