Норман Пауэлл о «культуре «Хит»: «Слыша о ней со стороны, я нервничал, но теперь понимаю, почему они были так успешны»

Пауэлл распробовал «культуру «Майами».

«Слыша о ней со стороны, я нервничал, насколько они строги к диете, проценту жира в организме, физическим нормативам. Мы все знали, что если попадешь в «Майами», то все будет в армейском стиле... 

Но теперь, будучи частью этой системы, честно говоря, это потрясающе. Я понимаю, почему они были так успешны», – сказал защитник.

Норман Пауэлл присоединился к «Хит» в межсезонье в результате обмена из «Клипперс».

В трех проведенных за новую команду матчах он набирает в среднем 24 очка, 7,3 подбора и 3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
