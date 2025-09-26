«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном

Брэнден Карлсон продолжит выступать за «Тандер».

26-летний центровой (213 см) отыграл 32 матча за команду, набирая 3,8 очка и 1,7 подбора за 7,7 минуты в среднем в прошлом сезоне.

Карлсон подписал второе двустороннее соглашение с клубом.

Предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута еще в июле.