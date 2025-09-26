«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном
Брэнден Карлсон продолжит выступать за «Тандер».
26-летний центровой (213 см) отыграл 32 матча за команду, набирая 3,8 очка и 1,7 подбора за 7,7 минуты в среднем в прошлом сезоне.
Карлсон подписал второе двустороннее соглашение с клубом.
Предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута еще в июле.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
