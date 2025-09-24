Дэн Херли об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Мне много писали, что я полный кретин»
Дэн Херли рассказал о первой реакции на обмен Луки Дончича.
Тренер Коннектикута мог стать во главе «Лейкерс» в прошлое межсезонье, но решил продолжить карьеру в NCAA. Херли рассказал о последствиях трансфера Луки Дончича.
«В основном фанаты «Лейкерс» писали мне, что я полный кретин. И да, начинаешь размышлять об этом немного. Я мог тренировать Леброна Джеймса и Луку Дончича...», – пожалел Херли.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
