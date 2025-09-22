Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
Центровой с опытом игры в НБА и Евролиге продолжит карьеру в Турции.
Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании контракта с 28-летним центровым Фредди Гиллеспи.
За последние три года американский баскетболист провел 82 матча в Евролиге, выступая за «Милан», «Баварию» и «Црвену Звезду», и в среднем набирал 3,3 очка, 3,8 подбора и 0,5 передачи за игру.
До переезда в Европу Гиллеспи также успел сыграть 29 матчей в НБА, выступая за «Торонто» и «Орландо».
Источник: Eurohoops
