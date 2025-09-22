Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»
23-летний защитник не будет представлять «Нетс».
По информации NetsDaily, Рики Каунсил, который, как ранее сообщалось, должен был подписать с «Бруклином» однолетний контракт, не присоединится к команде.
Причиной называется травма игрока, о деталях которой не сообщается.
В прошлом сезоне Каунсил сыграл в 73 матчах за «Филадельфию», принося команде в среднем 7,3 очка (38,2% с игры, 25,8% из-за дуги), 2,9 подбора и 1,3 передачи за 17,1 минуты на паркете.
NetsDaily также информирует, что китайский форвард Цзэн Фанбо заключил с «Нетс» соглашение типа Exhibit 10, а не двустороннее.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NetsDaily
