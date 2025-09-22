0

Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»

23-летний защитник не будет представлять «Нетс».

По информации NetsDaily, Рики Каунсил, который, как ранее сообщалось, должен был подписать с «Бруклином» однолетний контракт, не присоединится к команде.

Причиной называется травма игрока, о деталях которой не сообщается.

В прошлом сезоне Каунсил сыграл в 73 матчах за «Филадельфию», принося команде в среднем 7,3 очка (38,2% с игры, 25,8% из-за дуги), 2,9 подбора и 1,3 передачи за 17,1 минуты на паркете.

NetsDaily также информирует, что китайский форвард Цзэн Фанбо заключил с «Нетс» соглашение типа Exhibit 10, а не двустороннее.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NetsDaily
Бруклин
Рики Каунсил
переходы
НБА
Цзэн Фанбо
