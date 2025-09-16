Сэм Эмик: «Уорриорз» планирует сохранить финансовую гибкость для подписания Янниса или Йокича»

«Голден Стэйт» готовится к охоте на суперзвезд в 2027 году.

«Уорриорз» намеренно сохраняют гибкость зарплатной ведомости к лету 2027 года, когда на рынок свободных агентов могут выйти Яннис Адетокумбо и Никола Йокич .

К тому моменту в платежке у клуба будут только гарантированные 13,4 млн долларов Мозеса Муди и опция игрока в 10 млн долларов Бадди Хилда.

«Голден Стэйт» прекрасно осознает, что у Янниса и Йокича есть опции игрока на сезон-2027/28. Однако они не одиноки в этой охоте на звезд: такие команды, как «Лейкерс» и «Клипперс», также подавали аналогичные сигналы в последние месяцы», – сообщает журналист The Athletic Cэм Эмик.