Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
Алекс Мумбру полностью вернулся к работе.
Главный тренер присоединился к сборной Германии несколько дней назад после выздоровления и пропуска групповой стадии.
«Рассчитываем, что он будет управлять командой в 1/8. Это врачебное решение. Готовы к любому сценарию. Если он будет на площадке, я сяду на скамейку», – сообщил вчера его помощник Алан Ибрагимагич, выигравший группу с результатом 5-0.
Мумбру вернулся к руководству сборной в сложной встрече с Португалией и привел ее к победе (85:58).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
