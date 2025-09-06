Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией

Алекс Мумбру полностью вернулся к работе.

Главный тренер присоединился к сборной Германии несколько дней назад после выздоровления и пропуска групповой стадии.

«Рассчитываем, что он будет управлять командой в 1/8. Это врачебное решение. Готовы к любому сценарию. Если он будет на площадке, я сяду на скамейку», – сообщил вчера его помощник Алан Ибрагимагич, выигравший группу с результатом 5-0.

Мумбру вернулся к руководству сборной в сложной встрече с Португалией и привел ее к победе (85:58).