Дилан Харпер перенес операцию после травмы пальца

Новичок «Сан-Антонио» прошел через хирургическую процедуру.

Как сообщают источники The Athletic, защитник Дилан Харпер в пятницу успешно перенес операцию по восстановлению частичного разрыва коллатеральной связки на большом пальце левой руки.

Второй номер драфта НБА этого года получил травму во время тренировки в среду в Сан-Антонио и принял решение сделать операцию в надежде вернуться к стартовому матчу команды в новом сезоне (22 октября). В нем соперником «Сперс» станет «Даллас» и первый номер драфта Купер Флэгг.