Йонас Валанчюнас о втором рекорде сборной Литвы: «Что, опять?»
Йонас Валанчюнас прокомментировал достижение сборной.
Литва обновила рекорд Евробаскета по передачам (35) в игре с Черногорией. В первом матче турнира литовцы установили новый рекорд по подборам. Йонасу Валанчюнасу рассказали о достижении.
«Что, опять? Отлично. Мы играем командно, на победу. У нас нет эго, никто не тянет одеяло на себя. Трудно мечтать о чем-то еще. Надо и дальше действовать в подобном ключе», – с улыбкой отозвался центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
