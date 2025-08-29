Йонас Валанчюнас о втором рекорде сборной Литвы: «Что, опять?»

Йонас Валанчюнас прокомментировал достижение сборной.

Литва обновила рекорд Евробаскета по передачам (35) в игре с Черногорией. В первом матче турнира литовцы установили новый рекорд по подборам. Йонасу Валанчюнасу рассказали о достижении.

«Что, опять? Отлично. Мы играем командно, на победу. У нас нет эго, никто не тянет одеяло на себя. Трудно мечтать о чем-то еще. Надо и дальше действовать в подобном ключе», – с улыбкой отозвался центровой.