Лукас Лангарита и Альваро Карденас присоединились к расширенной сборной Испании

Испания пополнила предварительный состав сборной.

Травмы игроков предоставили возможность показать себя 20-летнему разыгрывающему «Сарагосы» Лукасу Лангарите и 23-летнему разыгрывающему «Перистери» Альваро Карденасу.

Баскетболисты ранее участвовали в сборах резервной команды и несколько раз тренировались с основным составом.

Испании предстоят 2 товарищеских матча с Германией в рамках подготовительного цикла к Евробаскету-2025.