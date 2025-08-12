5

Okko эксклюзивно покажет Евробаскет-2025

Okko получил эксклюзивные права на ЧЕ-2025 и другие турниры под эгидой ФИБА.

Okko эксклюзивно покажет все матчи Евробаскета-2025, который пройдет с 27 августа по 14 сентября 2025 года. Подписчики сервиса смогут следить за играми 24 сильнейших национальных сборных в прямом эфире и в записи, в высоком качестве и со всеми технологическими преимуществами платформы – выбором аудиодорожек, удобной навигацией по трансляции и возможностью смотреть ключевые моменты матча

В сервисе уже можно смотреть матчи финальной стадии Кубка Азии и Кубка Африки. Также Okko покажет Чемпионат Америки по баскетболу, Чемпионат мира по баскетболу (юноши до 19 лет) и Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Okko Баскет
