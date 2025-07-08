«Голден Стэйт» может попытаться выменять Деррика Уайта

Деррик Уайт может стать целью «Голден Стэйт».

«Уорриорз» попытаются обменять Джонатана Кумингу по схеме «сайн-энд-трейд», чтобы заполучить серьезного игрока.

Деррик Уайт – очень логичная кандидатура, но, как сообщается, «Селтикс» потребуют за него огромный пакет вроде пяти пиков первого раунда, которые «Никс» заплатили за Микэла Бриджеса, или четырех пиков «Орландо» за Десмонда Бэйна», – пишет журналист CBS Sports Брэд Боткин.