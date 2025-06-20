Отец Ти Джей Макконнелла: «Горжусь тем, что у меня сын в НБА и дочь в женской НБА»
Тим Макконнелл-старший поделился радостью на фоне финала.
Айзейя Томас спросил отца Ти Джей Макконнелла, почему он был строже с сыном, чем с дочерью – баскетболисткой Меган Макконнелл.
«Это Ти Джей сказал, он просто врет. Она была непобежденной в чемпионате штата, а он не так хорош. Теперь она в «Финиксе».
Я горжусь тем, что у меня сын в НБА, а дочь в женской НБА. Это мечта наяву. Еду в Оклахому посмотреть, как сын выиграет титул чемпиона», – заявил отец.
Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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