Ежегодный матч НБА в Мехико пройдет 1 ноября с участием «Далласа» и «Детройта»
НБА объявила участников выездного матча регулярного сезона.
Ежегодный матч в Мехико состоится 1 ноября и пройдет с участием «Далласа» и «Детройта».
Это будет 34-я игра в столице Мексики с 1992 года. «Мэверикс» приедут в город в 8-й раз, «Пистонс» – в 3-й.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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