Ежегодный матч НБА в Мехико пройдет 1 ноября с участием «Далласа» и «Детройта»

НБА объявила участников выездного матча регулярного сезона.

Ежегодный матч в Мехико состоится 1 ноября и пройдет с участием «Далласа » и «Детройта ».

Это будет 34-я игра в столице Мексики с 1992 года. «Мэверикс» приедут в город в 8-й раз, «Пистонс» – в 3-й.