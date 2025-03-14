«Буллз» убрали чемпионские баннеры. Их повредили во время концерта Disturbed

Шесть чемпионских баннеров исчезли из United Center.

The Chicago Tribune сообщает, что их повредили пиротехникой, которую использовали во время концерта музыкального ансамбля Disturbed.

Клуб надеялся восстановить баннеры к матчу с «Нетс». Но ввиду серьезности повреждений их, возможно, не будет на шести домашних матчах «Чикаго » до середины апреля.

«Чикаго» выиграл шесть чемпионских титулов в 1990-е.