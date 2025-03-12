Эминем пытается вернуть команду женской НБА в Детройт

Эминем может стать совладельцем команды WNBA в Детройте.

Как сообщает Sportico, знаменитый американский рэпер присоединился к большой группе инвесторов, которая пытается создать новую команду женской НБА в Детройте. В группу входят владельцы детройтских спортивных клубов «Пистонс» (НБА), «Ред Уингз» (НХЛ), «Тайгерс» (MLB) и «Лайонс» (НФЛ).

Издание отмечает, что переговоры о расширении WNBA в настоящее время сосредоточены на привлечении в лигу одной новой команды (в дополнение к уже подтвержденным «Голден Стэйт», «Торонто» и «Портленду»), но есть вероятность, что вместо одной команды могут быть добавлены еще три.

Ранее в женской НБА играл «Детройт Шок», в 2010 году команда переехала в Талсу, а в 2015-м – в Даллас.