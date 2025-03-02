Нэйкуан Томлин подпишет двустороннее соглашение с «Кливлендом»
Нэйкуан Томлин останется в «Кавальерс».
Форвард (24 года, 208 см) отработал 10-дневное соглашение с командой и теперь подпишет двусторонний контракт на 2 года.
Томлин провел 3 матча за основную команду, набирая 3,3 очка и 2 подбора за 4,7 минуты в среднем.
Форвард выступал за фарм-клуб «Кливленда» в лиге развития, набирая 15,7 очка при 54,6% с игры и 36% из-за дуги, 7,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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