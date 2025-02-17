Демина заберут на драфте НБА-2025 под 11-м номером и выше, уверены букмекеры

Егор Демин проводит неоднозначный сезон в NCAA.

Букмекеры считают, что Егор Демин не попадет в топ-10 выборов на драфте НБА-2025.

Вероятность того, что российского разыгрывающего из университета Бригама выберут под 11-м номером и выше оценивается коэффициентом 1.30, что соответствует 77%.

На выбор Демина под номерами с 6-го по 10-й дают коэффициент 3.00 (33%), на выбор с 1-го по 5-й – 5.00 (20%).

Аналитики из ESPN считают, что Демин будет выбран 9-м на драфте-2025.

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