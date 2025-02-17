Демина заберут на драфте НБА-2025 под 11-м номером и выше, уверены букмекеры
Егор Демин проводит неоднозначный сезон в NCAA.
Букмекеры считают, что Егор Демин не попадет в топ-10 выборов на драфте НБА-2025.
Вероятность того, что российского разыгрывающего из университета Бригама выберут под 11-м номером и выше оценивается коэффициентом 1.30, что соответствует 77%.
На выбор Демина под номерами с 6-го по 10-й дают коэффициент 3.00 (33%), на выбор с 1-го по 5-й – 5.00 (20%).
Аналитики из ESPN считают, что Демин будет выбран 9-м на драфте-2025.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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