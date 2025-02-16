Призовые Мэка Маккланга с конкурсов данков (310 тысяч долларов) превышают его общий заработок в НБА
Победы Мэка Маккланга на конкурсах данков приносят ему важный доход.
Первый победитель 3 соревнований по броскам сверху подряд получил в общей сложности 310 тысяч долларов в качестве призовых.
Эта сумма превышает его общий заработок за карьеру в НБА – 132 тысячи долларов.
У Маккланга были сложности с поиском машины для тренировок перед наиболее зрелищным из его победных данков этого года.
Автомобиль, использованный во время мероприятия, будет передан им в благотворительный фонд в его родном городе Гейт-сити.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Киртики Удаякумар
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