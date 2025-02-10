Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Маниса»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Петким Спор» примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 17-1, Анадолу Эфес – 14-4, Тофаш – 13-5, Бешикташ – 13-5, Галатасарай – 11-7, Мерсин – 11-7, Бахчешехир – 10-8, Каршияка – 8-10, Тюрк Телеком – 8-10, Петким Спор – 7-10, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 7-11, Дарушафака – 6-12, Маниса – 4-13, Яловаспор – 4-14, Меркезефенди – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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