Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»

Дориан Финни-Смит рассказал о совместном выступлении с Леброном Джеймсом.

«Мне нравится смотреть, как Леброн бросает с одной ноги и делает все эти свои вещи. Здорово находиться рядом с Джеймсом и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его», – заявил новобранец «Лейкерс ».

В воскресенье в матче с «Рокетс» (115:119) форвард набрал 13 очков, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.