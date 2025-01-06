Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
Дориан Финни-Смит рассказал о совместном выступлении с Леброном Джеймсом.
«Мне нравится смотреть, как Леброн бросает с одной ноги и делает все эти свои вещи. Здорово находиться рядом с Джеймсом и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его», – заявил новобранец «Лейкерс».
В воскресенье в матче с «Рокетс» (115:119) форвард набрал 13 очков, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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