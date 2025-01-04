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Адриатическая лига. «Борац Чачак» – «Студентски центар»

Сегодня проходит один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

«Борац Чачак» принимает «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-2, Партизан Сербия – 12-2,  Будучность Черногория – 11-2, Дубай ОАЭ – 11-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-5, Мега Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-7, ФМП Сербия – 7-7, Задар Хорватия – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Сплит Хорватия – 6-9, Борац Чачак Сербия – 4-8, КРКА Словения – 4-10, Студентски центар Черногория – 4-10, Цибона Хорватия – 2-12, Морнар Бар Черногория – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoАдриатическая лига
результаты
logoБорац Чачак
logoСтудентски центар
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