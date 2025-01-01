Руководитель НБА: «Я бы, наверное, совершил какую-нибудь глупость, чтобы заполучить Зайона Уильямсона»

Руководитель НБА признался, что при возможности выменял бы Зайона Уильямсона.

«Это самый сложный вопрос в НБА на данный момент. Сейчас действительно трудно представить, чтобы кто-то заплатил за Зайона Уильямсона кучу денег, но в лиге очень ограниченное количество игроков, которые, когда здоровы, находятся на уровне франчайз-игроков или близки к нему.

Единственный способ выиграть на самом высоком уровне — иметь в команде игрока, который может делать то, что может Зайон, если он здоров. Я бы, наверное, совершил какую-нибудь глупость, чтобы заполучить его, если бы мне пришлось принимать решения», – сказал руководитель одной из команд Восточной конференции.