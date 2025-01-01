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«Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым». «Зенит» поздравил с Новым годом

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие друзья, болельщики и партнеры баскетбольного клуба «Зенит»! Поздравляем вас с наступающим 2025 годом! Пусть этот год принесет вам счастье, удачу и вдохновение на новые свершения!

Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым! Мы отметили 10-летний юбилей клуба, наполнив его громкими победами, яркими матчами и эмоциями, которые останутся в наших сердцах навсегда. Этот год стал годом новых возможностей и значимых событий. Сине-бело-голубые впервые в истории стали победителями Кубка России и в пятый раз — обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.

Параллельно с основной командой, успехов добивались и воспитанники нашей Академии баскетбола: «Зенит»-УОР №1 во второй раз в своей истории завоевал золото Первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги (до 19 лет), а «Зенит»-м вновь выиграл Единую молодежную лигу ВТБ. Особенно ярким стал 2024 год для «Зенита»-2, выступающего в Суперлиге. Команда, которая никогда прежде не попадала в плей-офф, остановилась в шаге от пьедестала сезона-2023/24, а сейчас — делит первое место в чемпионате второго по силе дивизиона страны.

Еще одним важным событием стал успешный дебют сине-бело-голубых в баскетболе 3х3. Команда «Зенит-Академия», собранная из воспитанников клуба, стала серебряным призером Первенства России U23.

Мы гордимся каждым мгновением, проведенным вместе с вами. Ваша поддержка вдохновляла нас двигаться вперед, преодолевать трудности и достигать новых высот. Как и футбольный «Зенит», которому в мае исполнится 100 лет, в 2025 году мы обещаем продолжить борьбу за титулы, радовать вас красивой игрой и дарить незабываемые эмоции.

Пусть новый год принесет вам здоровье, счастье и исполнение всех желаний! Никогда не переставайте верить в свои мечты и стремиться к победам — ведь только так пишется история!

С праздником, сине-бело-голубые!» – говорится в сообщении на официально сайте петербургского клуба.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
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