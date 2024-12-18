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Ожидается, что приговор Джонтэю Портеру будет сочетать тюремное заключение и финансовую компенсацию

По мнению эксперта, Джонтэй Портер будет приговорен к тюремному заключению.

Ранее в этом году бывший центровой «Торонто» был отстранен от игр в НБА за ставки и обмен инсайдерской информацией с игроками, а также за то, что он притворялся больным, чтобы повлиять на исход ставки. Несмотря на то, что Портер сотрудничал с правоохранительными органами, ожидается, что он не избежит тюремного заключения.

«Это громкое дело, включающее преднамеренное и неоднократное неправомерное поведение в течение определенного периода времени со стороны публичного лица, которое должно было выступать в качестве примера для подражания, так что это будет не в его пользу. Похоже, защита ссылалась на зависимость от азартных игр как на смягчающее обстоятельство, которое, по-видимому, помогло бы г-ну Портеру.

Я ожидаю, что суд будет очень осторожен в своих обсуждениях, и что приговор будет сочетать в себе как тюремное заключение, так и значительную финансовую компенсацию», – сказал Питер Чегледи, партнер Aird and Berlis.

Максимальный срок тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества составляет 20 лет, но прокуроры оценили срок наказания Портера в диапазоне от 41 до 51 месяца.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: cbc.ca
Джонтэй Портер
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