«Кливленд» стал 9-й командой в истории НБА, стартовавшей с 17-1
«Кавальерс» победили «Рэпторс» – 122:108.
«Кливленд» стал 9-й командой в истории НБА, стартовавшей в сезоне с показателем 17-1.
Единственное поражение в текущей регулярке «Кэвз» потерпели от «Селтикс» в Бостоне. На домашней арене у команды результат 10-0.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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