«Кливленд» стал 9-й командой в истории НБА, стартовавшей с 17-1

«Кавальерс» победили «Рэпторс» – 122:108.

«Кливленд » стал 9-й командой в истории НБА , стартовавшей в сезоне с показателем 17-1.

Единственное поражение в текущей регулярке «Кэвз» потерпели от «Селтикс» в Бостоне. На домашней арене у команды результат 10-0.