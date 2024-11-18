Кенни Эткинсон о предстоящей встрече с «Бостоном»: «Наши парни обеспокоены. Они помнят прошлый сезон»

«Кливленд» встретится с «Селтикс» во вторник.

Действующий чемпион сыграет с текущим лидером турнира, идущим без поражений, впервые после серии второго раунда плей-офф сезона-2023/24 (4-1).

«Это здорово для НБА . Все будут смотреть. Знаю, что наши парни обеспокоены, они помнят прошлый сезон. Мы отлично идем, они тоже. Бостонский Garden, что может быть лучше? Хорошо для лиги, хорошо для нашего клуба, мы воодушевлены», – заявил главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон .