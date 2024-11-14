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Запасные «Голден Стэйт» набирают в среднем 58 очков за матч. Рекорд НБА – 53,2 очка

«Уорриорз» могут установить рекорд НБА по результативности скамейки запасных.

В этом сезоне запасные игроки «Голден Стэйт» набирают 58 очков в среднем за матч.

Рекорд лиги по количеству очков, набираемых скамейкой запасных, был установлен «Клипперс» в сезоне-2018/19 и составляет 53,2 очка за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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