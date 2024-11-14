«Быть эффективным во всем». Джей Джей Редик выдвинул тезисы для формирования командной культуры «Лейкерс»
«Лейкерс» пытаются сформулировать основы командной идентичности.
Перед началом сезона новый главный тренер Джей Джей Редик раздал баскетболистам футболки с надписью «ДЕТАЛИ» и озвучил несколько тезисов, «не являющихся предметом обсуждения».
Уважать время друг друга.
Играть с одной общей целью.
Элитная реализация в каждом матче без ссылок на доступность игроков.
Эффективность во всем, от выбора бросков игроками до управления временем со стороны тренеров.
Контроль деталей, от угла заслона до времени сдваивания на пик-н-ролле.
«Это наши безусловные принципы. Мы будем возвращаться к ним через огонь и воду», – заявил источник внутри команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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