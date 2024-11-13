Игроки команды, победившей в Кубке НБА, получат по 515 тысяч долларов

Призовой фонд Кубка НБА увеличился.

Каждый игрок и главный тренер команды-обладателя Кубка НБА 2024 года получит 514 970 долларов.

Команда, которая проиграет в финале турнира, получит 205 988 долларов на игрока. Команда, проигравшая в полуфинале – 102 994 доллара на игрока. Команда, проигравшая в четвертьфинале – 51 497 долларов на игрока.

В прошлом году суммы денежных призов составляли 500 000, 200 000, 100 000 и 50 000 долларов. Причина увеличения призового фонда связана с ростом доходов лиги.