«Астана» лишится возможности использовать государственную поддержку для оплаты легионеров

Казахстан закрывает спортивным клубам возможности финансирования.

Команды больше не смогут использовать государственную поддержку, в том числе финансирование от государственных компаний, на оплату контрактов легионеров. В число иностранных попадают и российские спортсмены.

Нововведения, скорее всего, вступят в силу следующим летом. По информации телеграм-канала «Перехват», «Астана» имеет в бюджете около 600 тысяч долларов из частных и собственных источников дохода.

Запрет финансирования коснется и участия в зарубежных турнирах с точки зрения логистики и прочих накладных расходов.

«Астана » начала нынешний чемпионат Единой лиги ВТБ с 12 поражений подряд.