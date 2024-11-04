«Астана» лишится возможности использовать государственную поддержку для оплаты легионеров
Казахстан закрывает спортивным клубам возможности финансирования.
Команды больше не смогут использовать государственную поддержку, в том числе финансирование от государственных компаний, на оплату контрактов легионеров. В число иностранных попадают и российские спортсмены.
Нововведения, скорее всего, вступят в силу следующим летом. По информации телеграм-канала «Перехват», «Астана» имеет в бюджете около 600 тысяч долларов из частных и собственных источников дохода.
Запрет финансирования коснется и участия в зарубежных турнирах с точки зрения логистики и прочих накладных расходов.
«Астана» начала нынешний чемпионат Единой лиги ВТБ с 12 поражений подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости