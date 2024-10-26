Хавьер Паскуаль о победе над «Астаной»: «В последней части первой четверти и начале второй получили большое преимущество, с которым играли до конца встречи»
Хавьер Паскуаль прокомментировал гостевую победу над «Астаной» – 99:64.
«Прежде всего, хочу пожелать всего наилучшего «Астане». В этом матче в последней части первой четверти и начале второй получили большое преимущество, с которым играли до конца встречи. Старались сохранить ритм до конца матча, насколько это было возможно.
Должны улучшить нашу игру к следующему матчу», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости