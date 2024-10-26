Хавьер Паскуаль о победе над «Астаной»: «В последней части первой четверти и начале второй получили большое преимущество, с которым играли до конца встречи»

Хавьер Паскуаль прокомментировал гостевую победу над «Астаной» – 99:64.

«Прежде всего, хочу пожелать всего наилучшего «Астане». В этом матче в последней части первой четверти и начале второй получили большое преимущество, с которым играли до конца встречи. Старались сохранить ритм до конца матча, насколько это было возможно.

Должны улучшить нашу игру к следующему матчу», – сказал главный тренер «Зенита ».