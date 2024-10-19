Дрэймонд Грин: «Ожидаю, что завершу карьеру в «Голден Стэйт», но никогда не знаешь, как все может обернуться»
Дрэймонд Грин допустил, что может покинуть «Голден Стэйт».
По словам форварда «Уорриорз», он хотел бы завершить карьеру в калифорнийской команде, но обстоятельства порой меняют планы игроков и клубов.
«Ожидаю, что завершу карьеру в «Голден Стэйт», но все меняется. Никогда не знаешь, как все может обернуться.
Лига теперь другая. Команды стали другими. Все может измениться в одночасье», – сказал Грин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Andscape
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