Дрэймонд Грин: «Ожидаю, что завершу карьеру в «Голден Стэйт», но никогда не знаешь, как все может обернуться»

Дрэймонд Грин допустил, что может покинуть «Голден Стэйт».

По словам форварда «Уорриорз», он хотел бы завершить карьеру в калифорнийской команде, но обстоятельства порой меняют планы игроков и клубов.

«Ожидаю, что завершу карьеру в «Голден Стэйт », но все меняется. Никогда не знаешь, как все может обернуться.

Лига теперь другая. Команды стали другими. Все может измениться в одночасье», – сказал Грин .