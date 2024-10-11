Порнозвезда Тиана Трамп призналась, что пришла в индустрию после первого опыта с баскетболистом «Индианы» в 16 лет
Порнозвезда рассказала о связи с игроком «Пэйсерс».
По словам актрисы с псевдонимом Тиана Трамп, она начала карьеру в порно-индустрии после знакомства в соцсетях с баскетболистом «Индианы». Он инициировал контакт с девушкой, которой было 16 лет, и снял ее на фото и видео.
29-летняя актриса рассказала, что позднее интересовалась, знает ли он, сколько ей было лет. Озвучивание ее возраста не заставило игрока удалить материалы. По словам девушки, в какой-то момент видео были скопированы хакером. Актриса не раскрыла имени баскетболиста, но призналась, что подумывает об этом.
16 лет являются возрастом согласия в штате Индиана.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ShnaggyHose Updates в сети X
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