Порнозвезда Тиана Трамп призналась, что пришла в индустрию после первого опыта с баскетболистом «Индианы» в 16 лет

Порнозвезда рассказала о связи с игроком «Пэйсерс».

По словам актрисы с псевдонимом Тиана Трамп, она начала карьеру в порно-индустрии после знакомства в соцсетях с баскетболистом «Индианы». Он инициировал контакт с девушкой, которой было 16 лет, и снял ее на фото и видео.

29-летняя актриса рассказала, что позднее интересовалась, знает ли он, сколько ей было лет. Озвучивание ее возраста не заставило игрока удалить материалы. По словам девушки, в какой-то момент видео были скопированы хакером. Актриса не раскрыла имени баскетболиста, но призналась, что подумывает об этом.

16 лет являются возрастом согласия в штате Индиана .