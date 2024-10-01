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Центр уличного баскетбола открылся в Омске

В Омске состоялось открытие центра уличного баскетбола.

На территории более 2,7 тысяч квадратных метров размещены одна площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным износостойким всепогодным профессиональным покрытием, для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также организована отдельная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой.

«Чуть больше года назад, в июне прошлого года, в рамках Петербургского международного экономического форума была встреча с Петром Михайловичем Фрадковым, где мы договорились, что в Омске будем создавать центр уличного баскетбола в рамках социальной программы «ПСБ – детям. В Омске это один из самых популярных видов спорта, несмотря на то, что город у нас сибирский, не всегда так солнечно и тепло, как сегодня. Но все же около 20 тыс. омичей занимаются баскетболом», – сказал на церемонии открытия губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Мы провели совещание и пришли к выводу, что для такого большого города, как Омск, одного центра мало. Будет создана и вторая такая площадка. Таким образом мы охватим почти весь Омск. На левом берегу Иртыша огромные жилые микрорайоны, этот объект будет очень востребован», – пояснил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

По словам министра спорта Омской области Ивана Колесника, вторую площадку планируется создать в левобережных районах Омска.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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Баскетбол - фото
Петр Фрадков
Виталий Хоценко
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