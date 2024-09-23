13-летний Джереми Гойер из Канады ростом 221 сантиметр принял участие в детских выставочных матчах MSHTV Camp
Джереми Гойер принял участие в матчах MSHTV Camp.
Цель мероприятия – позволить юным баскетболистам показать себя. Среди участников этого года – 13-летний Джереми Гойер из Канады с заявленным ростом в 221 сантиметр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Courtside Films
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