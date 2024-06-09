Джимми Батлер: «22-й номер смотрится здорово в фиолетовом и золотом»

Джимми Батлер пошутил в интервью на матче «Лос-Анджелес Спаркс».

Джимми Батлер посетил матч «Лос-Анджелес Спаркс» в женской НБА. Форвард «Хит» дал короткое интервью. Батлер ответил на вопросы о межсезонье и новичке «Спаркс» форварде Кэмерон Бринк.

«Делаю много того, чего не стоило бы. Но стараюсь держаться подальше от проблем. Остановился в Лос-Анджелесе. «Спаркс» выглядят здорово. Лос-Анджелес – тоже.

Касательно Бринк, по какой-то причине 22-й номер выглядит здорово в фиолетовом и золотом», – рассказал Батлер, улыбаясь.

Бринк и Батлер выступают под 22-м номером.