TNT ведет переговоры о сохранении прав на телетрансляции НБА

Канал TNTможет сохранить права на трансляции матчей НБА.

Медиахолдинг Warner Bros. Discovery, который является владельцем TNT Sports, ведет переговоры о возможном четвертом пакете медиаправ, сообщили Front Office Sports источники, знакомые с ходом переговоров.

TNT претендует на меньший и менее дорогой четвертый пакет, который может включать в себя регулярный чемпионат и некоторые матчи плей-офф.

«приближается» к подписанию соглашений с телеканалами NBC, ESPN и Amazon на 76 миллиардов долларов за 11 лет, сообщает The Wall Street Journal. Контракты вступят в силу после сезона-2024/25.