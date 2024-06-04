Остин Ривз: «Лейкерс» движутся в правильном направлении, у нас грядет смена тренера»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз высказался об изменениях в «Лейкерс».

После вылета в первом раунде плей-офф «озерники» уволили главного тренера Дарвина Хэма.

«Брон и Эй Ди – особенный дуэт, но вокруг этих двоих важно выстроить систему, чтобы помогать им во всем и играть вокруг них. И все же думаю, что мы движемся в правильном направлении, у нас грядет смена тренера. Я не знаю, когда они наймут тренера, слежу за новостями вместе со всеми. Но надеюсь, что мы получим кого-то, кто будет приходить на работу каждый день с таким же настроем, как и у нас: готовый пытаться выиграть чемпионат», – сказал форвард «Лейкерс».

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7 комментариев
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Шпилька в сторону экс коуча. Походу правда у них с Хэмом был какой то конфликт
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У Ривза эстонские корни)
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У вас грядет не смена тренера, а грядет уже назначение нового тренера.

Почитал оригинал, корректнее было бы перевести: с переменами на тренерском мостике Лейкерс движутся в правильном направлении.
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Фаджа, Ходжа уже нет, нет Гугл Хрома, будет подростающий доминатр Бронни и самое главное - сохранить не такого ж и Худа гигимона Шифино. Реддик придет - Реддик уйдет (порядок наведет).
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Ответ bunakin
Шпилька в сторону экс коуча. Походу правда у них с Хэмом был какой то конфликт
Не факт, мог быть просто влиятельный (Ле, святой Антоний) или умелый (Дло) поджигатель.
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