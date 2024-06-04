Остин Ривз: «Лейкерс» движутся в правильном направлении, у нас грядет смена тренера»

Остин Ривз высказался об изменениях в «Лейкерс».

После вылета в первом раунде плей-офф «озерники» уволили главного тренера .

«Брон и Эй Ди – особенный дуэт, но вокруг этих двоих важно выстроить систему, чтобы помогать им во всем и играть вокруг них. И все же думаю, что мы движемся в правильном направлении, у нас грядет смена тренера. Я не знаю, когда они наймут тренера, слежу за новостями вместе со всеми. Но надеюсь, что мы получим кого-то, кто будет приходить на работу каждый день с таким же настроем, как и у нас: готовый пытаться выиграть чемпионат», – сказал форвард « ».