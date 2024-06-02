«Бостон» стал первой статистически лучшей командой по итогам регулярного сезона и каждого из первых трех раундов плей-офф

НБА представила подборку статистических показателей «Бостона» перед финалом.

«Бостон» стал лучшей командой регулярного чемпионата (11,7 очков разницы на 100 владений) и лучшим по результатам каждого из первых трех раундов плей-офф («+17», «+8,5», «+6,3»). Это достижение стало уникальным в истории .

«Селтикс» также лидировали в плей-офф по разнице в очках, набранных бросками из-за дуги (9,9), из-под кольца (4,1) и со штрафной линии (6,1).

Форвард Джейсон Тейтум лидирует среди игроков всех команд по общему показателю «плюс/минус». С ним на площадке « » опередил своих оппонентов на 141 очко.