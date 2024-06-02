Айзек Окоро может стать одной из целей «Лейкерс» в межсезонье

Айзек Окоро получит статус ограниченно свободного агента этим летом.

Обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке считает, что «Лейкерс» могут побороться за молодого форварда «Кавальерс».

«Окоро будет довольно дорогим. Ограниченно свободный агент, показавший рост в нападении и всегда имевший защитный потенциал. Будет ли «Кливленд» повторять предложения уровня налогового «мид-левела»? Есть мнение, что это станет предметом обсуждения, так что у «Лейкерс» будет окно, чтобы забрать 23-летнего «винга», – сообщил репортер.

Окоро набирал 9,4 очка и 3 подбора при 49% точности бросков с игры, 39,1% трехочковых и 67,9% штрафных.

В течение сезона форвард считался основным претендентом на обмен из клуба.