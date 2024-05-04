Единая молодежная лига ВТБ. Плей-офф. Финал. «Зенит-М» одолел «ЦСКА-Юниор» и стал победителем турнира

Сегодня состоялись финал и матч за 3-е место плей-офф Единой молодежной лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань-2» одержал верх над «МБА-Юниор» в матче за 3-е место. «Зенит-М» выиграл у «ЦСКА-Юниор» в финале и стал победителем турнира.

Единая молодежная лига ВТБ (до 21 года)

Плей-офф

«Финал четырех»

Матч за 3-е место

Локомотив-Кубань-2 – МБА-Юниор – 73:56 (15:17, 22:10, 16:17, 20:12)

ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ-2: Орешников (17 + 10 подборов), Ищенко (15 + 7 подборов + 7 передач), Рябов (11 + 9 подборов), Герасимов (10), Гинько (10)

МБА-ЮНИОР: Савченко (19 + 7 подборов), Адайкин (10)

04 мая. 14:00

Главный тренер «Локомотива-Кубань-2» Илья Кузнецов: «Всегда приятно завершать сезон победой. Весь сезон мы старались привить игрокам понимание, что игра принадлежит им. Сегодня ребята приложили максимум усилий и отдали все последнее, что осталось на этот сезон. Они большие красавцы! Конечно, хотелось выиграть, но я горд за них и очень рад, что оказался в этой организации. Сезон очень интересный и непростой. Главное – не останавливаться и играть дальше с душой и рвением».

Финал

ЦСКА-Юниор – Зенит-М – 74:77 (18:19, 22:25, 14:19, 20:14)

ЦСКА-ЮНИОР: Ключенков (15 + 5 подборов), Пронин (13 + 5 подборов + 3 перехвата), Садиков (11 + 9 передач), Ермаков (10)

ЗЕНИТ-М: Рыжов (23 + 19 подборов), Евстафьев (14), Буринский (10), Прокопенко (10 + 5 передач)

04 мая. 17:00

Главный тренер «Зенита-М» Артем Комогорцев: «Как и ожидалось, игра была напряженной. Мы понимали, что у вас есть преимущество в габаритах. У нас лучшие игроки на позиции 3, 4 и 5 номера – мощнее, чем у «ЦСКА-Юниор». Мы выиграли подбор. Кто выигрывает подбор – контролирует матч. Когда игра не нашла, именно очки второго шанса помогли нам выиграть. Это финал и здесь не может быть усталости. Мы знали, что выйдем на площадку и отдадим все силы. Сезон был непростой, у нас была суть ли не самая молодая команда. Почти половина ребят поднялись из ДЮБЛа. Мы не очень хорошо начали сезон, но постепенно работали и к концу сезона набрали ход. Показали, что мы можем и, как итог, стали чемпионами».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.