Президент «Црвены Звезды»: «Трей Томпкинс стоил нам меньше 20 000 евро за два месяца»

Трей Томпкинс заработал в «Црвене Звезде» меньше 20 000 евро за два месяца.

«Томпкинс провел с нами два месяца. Его цена за эти два месяца очень маленькая, меньше 20 000 евро в сумме. Это очень мало для такого игрока, который может зарабатывать больше миллиона евро в год, если вернется на свой уровень», – сказал президент белградского клуба Небойша Чович.

Томпкинс присоединился к «Црвене Звезде» два месяца назад, но из-за травмы сыграл всего один матч в Адриатической лиге, набрав 4 очка за 10 минут.