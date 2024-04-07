Леброн Джеймс избежал травмы в результате падения на оператора после блок-шота

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Баскетбол - видео Баскетбол

Леброн Джеймс продолжил игру после неудачного падения в матче с «Кливлендом».

Леброн Джеймс заблокировал Дариуса Гарланда в быстрой атаке в третьей четверти игры. Форвард «Лейкерс» неудачно приземлился, упав на оператора. Джеймс натолкнулся спиной на колено оператора и некоторое время держался за спину.

Форвард продолжил игру и закончил матч с показателями в 24 очка, 5 подборов и 12 передач. «Лейкерс» одержали победу со счетом 116:97.

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